İnşaatın 6'ncı katından düşen işçi öldü
MARDİN'inArtuklu ilçesinde çalıştığı inşaatın 6'ncı katından düşen Bilal Gümüş (44), hayatını kaybetti.
MARDİN'inArtuklu ilçesinde çalıştığı inşaatın 6'ncı katından düşen Bilal Gümüş (44), hayatını kaybetti.
Olay, öğle saatlerinde Artuklu ilçesi Yenişehir Mahallesi'ndeki bir inşaatta meydana geldi. İnşaatta çalışan Bilal Gümüş, dengesini kaybederek 6'ncı kattan düştü. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gümüş'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Gümüş'ün cenazesi otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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