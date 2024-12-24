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        Mardin'de sokak ortasındaki silahlı kavga kamerada: 2 yaralı

        MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde sokak ortasında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 10:51 Güncelleme: 24.12.2024 - 10:55
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        Mardin'de sokak ortasındaki silahlı kavga kamerada: 2 yaralı
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        MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde sokak ortasında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 2 kişi yaralandı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Olay, sabah 08.00 sıralarında Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada taraflar, yanlarında getirdikleri tabanca ve pompalı tüfeklerle birbirlerine ateş açtı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavgada Harun Ç. (42) ve Nazım E. (37) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Harun Ç., ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Nazım E. Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hastanelerdeki tedavileri sürerken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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