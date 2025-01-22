Mardin'de aileler arasında silahlı kavga; 1'i ağır, 2 yaralı

MARDİN'in Midyat ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Midyat ilçesi Ortaçarşı Mahallesi'nde meydana geldi. Akraba iki ailenin çocukları arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Ömer Ş. (26) ile Mehmet Emin T. (21) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Mehmet Emin T.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.