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        Mardin'de aileler arasında silahlı kavga; 1'i ağır, 2 yaralı

        MARDİN'in Midyat ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 12:27 Güncelleme: 22.01.2025 - 12:30
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        Mardin'de aileler arasında silahlı kavga; 1'i ağır, 2 yaralı
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        MARDİN'in Midyat ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

        Olay, gece saatlerinde Midyat ilçesi Ortaçarşı Mahallesi'nde meydana geldi. Akraba iki ailenin çocukları arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Ömer Ş. (26) ile Mehmet Emin T. (21) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Mehmet Emin T.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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