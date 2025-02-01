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        Mardin'de, evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

        MARDİN'in Artuklu ilçesinde, tek katlı müstakil evde çıkan yangında, dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 22:19 Güncelleme: 01.02.2025 - 22:25
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        Mardin'de, evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
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        MARDİN'in Artuklu ilçesinde, tek katlı müstakil evde çıkan yangında, dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Artuklu ilçesine bağlı kırsal Göçke Mahallesi’nde Abdulselam Ö.'ye (29) ait tek katlı evde, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangında evde bulunan Abdulselam Ö. ile Fidan Ö. (20), dumandan yoğun halde etkilendi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülürken, dumandan etkilenen 2 kişi ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Abdülselam Ö. ile Fidan Ö.’nün (20) sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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