Sığırcık kuşlarının uyum halinde aynı yöne uçtuğu anlar kamerada
MARDİN'in Derik ilçesinde, sabahın erken saatlerinde ilçe merkezine akın eden binlerce sığırcık kuşunun, uyum halinde aynı yöne uçtuğu anlar, gökyüzünde güzel görüntüler oluşturdu.
MARDİN’in Derik ilçesinde, sabahın erken saatlerinde ilçe merkezine akın eden binlerce sığırcık kuşunun, uyum halinde aynı yöne uçtuğu anlar, gökyüzünde güzel görüntüler oluşturdu.
Derik ilçesi merkez Kale Mahallesi’nde sabahın erken saatlerinde, binlerce sığırcık kuşu görüldü. Gökyüzünde görsel şölen oluşturan kuşların birbirleriyle uyum halinde aynı yöne uçmaları, görenlerin ilgisini çekti. Sığırcık kuşlarının o anları, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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