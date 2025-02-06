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        Sığırcık kuşlarının uyum halinde aynı yöne uçtuğu anlar kamerada

        MARDİN'in Derik ilçesinde, sabahın erken saatlerinde ilçe merkezine akın eden binlerce sığırcık kuşunun, uyum halinde aynı yöne uçtuğu anlar, gökyüzünde güzel görüntüler oluşturdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 14:06 Güncelleme: 06.02.2025 - 14:10
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        Sığırcık kuşlarının uyum halinde aynı yöne uçtuğu anlar kamerada
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        MARDİN’in Derik ilçesinde, sabahın erken saatlerinde ilçe merkezine akın eden binlerce sığırcık kuşunun, uyum halinde aynı yöne uçtuğu anlar, gökyüzünde güzel görüntüler oluşturdu.

        Derik ilçesi merkez Kale Mahallesi’nde sabahın erken saatlerinde, binlerce sığırcık kuşu görüldü. Gökyüzünde görsel şölen oluşturan kuşların birbirleriyle uyum halinde aynı yöne uçmaları, görenlerin ilgisini çekti. Sığırcık kuşlarının o anları, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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