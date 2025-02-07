Mardin'de, takla atan otomobildeki 5 kişi yaralandı

Kaza, saat 16.30 sıralarında Midyat ilçesi kırsal Şenköy Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 35 AC 1050 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla atıp, yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kazada otomobildeki M.B.Y. (67), M.Y. (72), N.Ş. (49), H.Ç. (53) ve A.A. (53) yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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