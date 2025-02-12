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        Mardin'de işçi servis minibüsü ile kamyonet çarpıştı: 9 yaralı

        MARDİN'in Mazıdağı ilçesinde işçileri taşıyan servis minibüsü ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1'i ağır, 9 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 09:27 Güncelleme: 12.02.2025 - 09:30
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        Mardin'de işçi servis minibüsü ile kamyonet çarpıştı: 9 yaralı
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        MARDİN'in Mazıdağı ilçesinde işçileri taşıyan servis minibüsü ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1'i ağır, 9 kişi yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde Mazıdağı ilçesi kırsal Ekinciler Mahallesi yakınında meydana geldi. İşçileri taşıyan 47 ADN 692 plakalı minibüs ile plakası öğrenilemeyen kamyonet çarpıştı. Kazada 1'i ağır, 9 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, bazı yaralıları sıkıştıkları yerden çıkardı. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla Mazıdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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