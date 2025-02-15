Mardin'de ev yangını: 5 kişi dumandan etkilendi

MARDİN'in Artuklu ilçesinde bir evde çıkan yangında, 2'si çocuk 5 kişi dumandan etkilendi.

Artuklu ilçesi Nur Mahallesi’nde bulunan TOKİ Sosyal Konutları'ndaki apartmanın bodrum katında bulunan bir dairede, akşam saatlerinde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını fark eden aile bireyleri evden çıkarken, ihbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Üst katlarda mahsur kalanlar ekipler tarafından tahliye edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken dairede oturan Leyla A. (28), Nehir A. (8), Umut A. (5), Müzeyyen G. (65) ve Selma I. (65) dumandan etkilendi. İlk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.