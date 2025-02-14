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        Mardin'de bir apartmanda çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

        Mardin'in Artuklu ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında 2'si çocuk 5 kişi dumandan etkilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 19:44 Güncelleme: 14.02.2025 - 19:44
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        Mardin'de bir apartmanda çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi
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        Mardin'in Artuklu ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında 2’si çocuk 5 kişi dumandan etkilendi.

        Alınan bilgiye göre, Nur Mahallesi'nde bir apartmanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Yoğun duman nedeniyle binada mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

        Dumandan etkilenen L.A. (28), N.A. (8), U.A. (5), M.G. (65) ve S.I. (65) ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangın hasara neden oldu.

        Hastanede tedavi altına alınanların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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