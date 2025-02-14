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        Mardin'de, ABD Başkanı Trump'ın Gazze planına tepki

        Mardin'de İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca düzenlenen basın açıklamasıyla ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına tepki gösterildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 15:37 Güncelleme: 14.02.2025 - 15:37
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        Mardin'de, ABD Başkanı Trump'ın Gazze planına tepki
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        Mardin'de İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca düzenlenen basın açıklamasıyla ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına tepki gösterildi.

        İHH İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde merkez Artuklu ilçesi Şakir Nuhoğlu Camisi önünde bir araya gelenler, ellerinde Filistin bayraklarıyla tekbir getirdi, İsrail karşıtı slogan attı.

        Grup adına açıklama yapan Mardin İHH İnsani Yardım Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Mücahit Yıldız, İsrail'in Filistin'de insanlık dışı saldırılarda bulunduğunu söyledi.

        İsrail'in saldırılarında binlerce Filistinlinin hayatını kaybettiğini ifade eden Yıldız, Gazze'de insan hakları ve savaş hukuku hiçe sayılarak kadın, yaşlı ve sivillerin katledildiğini belirtti.

        Yıldız, şunları kaydetti:

        "İsrail ateşkese uymayarak çok sayıda Filistinliyi katletmeye devam etti. İsrail'in hiçbir sınır gözetmeksizin yaptığı saldırılar sebebiyle Gazze'de her yerde enkaz yığınları var. Saldırılarda camiler, hastaneler, okullar ve sivil yerleşim yerleri hedef alındı. İnsanlık tarihinde örneğine az rastlanır bir zulüm, tüm dünyanın gözleri önünde yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump Gazze'ye yönelik yaptığı açıklamalarla İsrail'in zulmüne arka çıktı. Filistinlilerin kendi toprakları olan Gazze'den çıkarılarak başka ülkelere gönderilmesinin planları yapılıyor. Gazze dün olduğu gibi bugün de Filistinlilerindir, Filistinlilerin olacaktır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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