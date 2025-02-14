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        33 dağcı, Ağrı Dağı'na tırmanışa geçti

        TÜRKİYE Dağcılık Federasyonu tarafından düzenlenen Ağrı Dağı Kış Tırmanışı, 33 dağcının katılımı ile başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 16:22 Güncelleme: 14.02.2025 - 16:25
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        33 dağcı, Ağrı Dağı'na tırmanışa geçti
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        TÜRKİYE Dağcılık Federasyonu tarafından düzenlenen Ağrı Dağı Kış Tırmanışı, 33 dağcının katılımı ile başladı.

        Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun düzenlediği Ağrı Dağı Kış Tırmanışı, Doğubayazıt ilçesi Çevirme köyünde 2 bin 200 metreden başladı. Tırmanışa 10'u kadın 33 dağcı katılırken, 2'nci günde yoğun kar ve tipi nedeniyle 3 bin 200 rakımda çadırlar kuruldu. Tırmanışın 5 gün süreceğini ve kar yağışının azalmasını beklediklerini belirten Mardinli dağcı Mehmet Fatih Aktürk, "Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun düzenlemiş olduğu Ağrı Dağı Kış Tırmanışı devam ediyor. Şu an 3 bin 200 rakımda çadırlarımızı kurduk ama maalesef bu sabah kar yağışı oldu. Kar yağışından dolayı dağa çıkamadık. Burada kaldık. Yarın hava durumu neyi gösterecek, göreceğiz. Burası gerçekten çok soğuk" dedi.

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        Galeri
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        Galeri
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