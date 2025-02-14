33 dağcı, Ağrı Dağı'na tırmanışa geçti
TÜRKİYE Dağcılık Federasyonu tarafından düzenlenen Ağrı Dağı Kış Tırmanışı, 33 dağcının katılımı ile başladı.
TÜRKİYE Dağcılık Federasyonu tarafından düzenlenen Ağrı Dağı Kış Tırmanışı, 33 dağcının katılımı ile başladı.
Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun düzenlediği Ağrı Dağı Kış Tırmanışı, Doğubayazıt ilçesi Çevirme köyünde 2 bin 200 metreden başladı. Tırmanışa 10'u kadın 33 dağcı katılırken, 2'nci günde yoğun kar ve tipi nedeniyle 3 bin 200 rakımda çadırlar kuruldu. Tırmanışın 5 gün süreceğini ve kar yağışının azalmasını beklediklerini belirten Mardinli dağcı Mehmet Fatih Aktürk, "Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun düzenlemiş olduğu Ağrı Dağı Kış Tırmanışı devam ediyor. Şu an 3 bin 200 rakımda çadırlarımızı kurduk ama maalesef bu sabah kar yağışı oldu. Kar yağışından dolayı dağa çıkamadık. Burada kaldık. Yarın hava durumu neyi gösterecek, göreceğiz. Burası gerçekten çok soğuk" dedi.
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