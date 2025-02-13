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        Mardin'de kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi

        Mardin'de etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın kent genelindeki tüm okullarda eğitime ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 23:04 Güncelleme: 13.02.2025 - 23:04
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        Mardin'de kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi
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        Mardin'de etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın kent genelindeki tüm okullarda eğitime ara verildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkisini sürdüren kar yağışı ve devamında buzlanma nedeniyle ulaşım başta olmak üzere vatandaşların zorluklarla karşılaşmaması için gerekli tedbirlerin alındığı belirtildi.

        Meteorolojik verilere göre kar yağışı ve soğuk havanın etkisinin devam etmesinin beklendiği ifade edilen açıklamada, eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

        Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler ile kronik hastalığı bulunanlar ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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