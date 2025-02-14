Midyat Belediyesi ekipleri kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor

Ekipler, kar temizleme araçları ve iş makineleriyle stratejik noktalarda yoğunlaşarak ana yolların yanı sıra ara sokaklarda da temizlik çalışması yürütüyor.

Kış şartlarına karşı tüm tedbirleri alan Midyat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, cadde ve sokakları ulaşıma açık tutmak için çalışmalarına devam ediyor.

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