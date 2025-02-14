Mardin'de bariyere çarpıp alev alan TIR'ın şoförü yaralandı

MARDİN’in Nusaybin ilçesinde bariyerlere çarparak alev alan TIR kullanılamaz hale geldi, sürücü yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Nusaybin ilçesi kırsal Bakacak Mahallesi yakınında meydana geldi. Uluslararası İpekyolu üzerinde seyir halindeki TIR, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada TIR alev aldı. Sürücü, yoldan geçen diğer sürücüler tarafından araçtan yaralı olarak çıkartıldı. İhbarla kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırarak tedaviye alındı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında TIR kullanılamaz hale geldi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.