TFF Futsal Ligi'nin ilk hafta müsabakaları Mardin'de oynandı

TÜRKİYEFutbol Federasyonu (TFF) Futsal Ligi’nde 2025 sezonunun ilk hafta karşılaşmaları, Mardin’in Kızıltepe ilçesindeki Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşti.

Müsabakalara Büyük Bingöl Spor, Diyarbakır Ali Paşa Spor, Diyarbakır Seyrantepe İdmanyurdu Spor ve Vangölü Sportif Faaliyetler Kulübü katıldı. Takımlar, lige iyi bir başlangıç yapmak için kıyasıya mücadele etti. Karşılaşmaları, TFF Futsal Teknik Sorumlusu Murat Kaya ile Can Yücel'in yanı sıra Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Doğan Ağalday da takip etti. Ağalday, futsalın bölgedeki gelişimine katkı sağlayan kulüpleri ve sporcuları tebrik ederek, desteklerinin süreceğini söyledi.