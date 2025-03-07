Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de cipin çarptığı sosyal medya fenomeni, son yolculuğuna uğurlandı

        MARDİN'de, yolun karşısına geçerken cipin çarpması sonucu hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni İsmail Öztekin'in (58) cenazesi, toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 11:24 Güncelleme: 07.03.2025 - 11:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de cipin çarptığı sosyal medya fenomeni, son yolculuğuna uğurlandı
        ABONE OL

        MARDİN’de, yolun karşısına geçerken cipin çarpması sonucu hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni İsmail Öztekin’in (58) cenazesi, toprağa verildi. Öztekin, sosyal medyada, ‘Dünya boştur lo’ videosuyla tanınıyordu.

        Kaza, dün saat 20.00 sıralarında, Artuklu ilçesi kırsal Ortaköy Mahallesi’nde meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün adı öğrenilemeyen cip, teravih namazına gitmek üzere evden çıkan ve yolun karşısındaki camiye doğru giden İsmail Öztekin'e çarptı. Öztekin yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Öztekin, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Mardin Eğitim Araştırma Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Cipin sürücüsü gözaltına alınırken, Öztekin’in cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü. Otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen Öztekin, gece saatlerinde Ortaköy Mahallesi’nde toprağa verildi.

        Öztekin, sosyal medyada ‘Dünya boştur lo’ sözüyle gündeme gelmişti. Öztekin’in çekilen görüntüsünde, uzandığı sırada aniden kalkıp ‘Dünya boştur lo’ sözünü söylemesi, birçok şarkı ve videoya ilham kaynağı olmuştu. Öte yandan gözaltındaki sürücünün işlemleri ise devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da silahlı saldırıda 16 yaşındaki çocuk öldü!
        İstanbul'da silahlı saldırıda 16 yaşındaki çocuk öldü!
        Vedat Milor'a Kent Lokantası incelemesi
        Vedat Milor'a Kent Lokantası incelemesi
        Celal Adan: Bahçeli'nin iradesi yüzde 99 kabul gördü
        Celal Adan: Bahçeli'nin iradesi yüzde 99 kabul gördü
        Çocuklardan cephane çıktı!
        Çocuklardan cephane çıktı!
        Ece'nin kaybolmasıyla ilgili dikkat çeken iddialar!
        Ece'nin kaybolmasıyla ilgili dikkat çeken iddialar!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Türkiye'de ilk defa bu tarz bir dizi yapıldı"
        "Türkiye'de ilk defa bu tarz bir dizi yapıldı"
        Starship roketi 8'inci test uçuşunda da parçalandı
        Starship roketi 8'inci test uçuşunda da parçalandı
        Evinde ölü bulundu
        Evinde ölü bulundu
        Tetiğe 15 yaşında çocuk bastı! İlişki iddiası ve kanlı töre infazı!
        Tetiğe 15 yaşında çocuk bastı! İlişki iddiası ve kanlı töre infazı!
        7 il emekliye ayrıldı
        7 il emekliye ayrıldı
        "Rahatız merak etmeyin"
        "Rahatız merak etmeyin"
        Çocuklara ketamin verdi! Aile içi cinsel istismar raporu hazırladı! Kâbus profesör için karar!
        Çocuklara ketamin verdi! Aile içi cinsel istismar raporu hazırladı! Kâbus profesör için karar!
        Çay ocağına silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı
        Çay ocağına silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı
        Sucukta baş eti baklavadan ay çekirdeği çıktı
        Sucukta baş eti baklavadan ay çekirdeği çıktı
        "İşim gasp edildi"
        "İşim gasp edildi"
        "Bu maçın tek sorumlusu Mourinho'dur!"
        "Bu maçın tek sorumlusu Mourinho'dur!"
        "Tur henüz bitmedi"
        "Tur henüz bitmedi"
        'Oscar'lık yemek performansları
        'Oscar'lık yemek performansları

        Benzer Haberler

        Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin öğrencilerle iftarda bir araya geldi
        Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin öğrencilerle iftarda bir araya geldi
        Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince Ömerli'de iftar programı düzenl...
        Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince Ömerli'de iftar programı düzenl...
        Mardin'de 3 kişinin yaralandığı kaza kamerada
        Mardin'de 3 kişinin yaralandığı kaza kamerada
        Mardin'de silahlı saldırıya uğrayan kadın, öldü
        Mardin'de silahlı saldırıya uğrayan kadın, öldü
        Mardin'de, cipin çarptığı sosyal medya fenomeni, öldü
        Mardin'de, cipin çarptığı sosyal medya fenomeni, öldü
        Mardin'de cipin çarptığı yaya öldü
        Mardin'de cipin çarptığı yaya öldü