İmamın motosikleti, cami avlusundan çalındı; o anlar kamerada

Olay, dün akşam saatlerinde Nusaybin ilçesi Kışla Mahallesi Midyat Caddesi Kışla Camisi'nde meydana geldi. İmama ait motosiklet, caminin avlusundan çalındı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; şüphelinin etrafı kontrol ettiği, ardından motosikleti avludan çıkardığı görüldü. Durumu fark eden imam ihbarda bulunurken, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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