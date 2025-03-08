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        İmamın motosikleti, cami avlusundan çalındı; o anlar kamerada

        MARDİN'deimama ait motosiklet, cami avlusundan çalındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 15:23 Güncelleme: 08.03.2025 - 15:25
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        İmamın motosikleti, cami avlusundan çalındı; o anlar kamerada
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        MARDİN'deimama ait motosiklet, cami avlusundan çalındı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, dün akşam saatlerinde Nusaybin ilçesi Kışla Mahallesi Midyat Caddesi Kışla Camisi'nde meydana geldi. İmama ait motosiklet, caminin avlusundan çalındı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; şüphelinin etrafı kontrol ettiği, ardından motosikleti avludan çıkardığı görüldü. Durumu fark eden imam ihbarda bulunurken, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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        Galeri
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