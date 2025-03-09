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        Mardin'de hayırsever, marketin 114 bin liralık veresiye borcunu ödedi

        MARDİN'in Nusaybin ilçesinde bir hayırsever, mahalledeki bir marketin veresiye defterindeki 114 bin liralık borcu ödedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 11:46 Güncelleme: 09.03.2025 - 11:50
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        Mardin'de hayırsever, marketin 114 bin liralık veresiye borcunu ödedi
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        MARDİN’in Nusaybin ilçesinde bir hayırsever, mahalledeki bir marketin veresiye defterindeki 114 bin liralık borcu ödedi.

        Nusaybin ilçesindeki bir markete gelen ismini açıklamak istemeyen hayırsever, mahallelinin toplam 114 bin liralık veresiyle borcunu ödedi. Market sahibi Süleyman Şeyhmus, cama yapıştırdığı yazıyla mahalleliye borcun ödendiğini duyurdu. Borcunu ödemeye gelenlerin büyük şaşkınlık yaşadığını belirten Şeyhmus, “Borçları hesapladık, 114 bin lira çıktı. Hayırsever vatandaş ‘Bu borcu ben ödeyeceğim, sen de defteri sileceksin’ dedi. Ayrıca herkesin bilmesi için bir ilan asmamı rica etti. Daha sonra borcu olup da ödemeye gelenler büyük şaşkınlık yaşadı. Kimin ödediğini sordular ama kişi ismini vermek istemedi. Ramazan ayı vesilesiyle yapılan bu hayır, borcu olan vatandaşları çok mutlu etti. Allah hayrını kabul etsin. İnşallah bu örnek davranış başkalarına da ilham olur” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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