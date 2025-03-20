Mardin 1969 Spor'un konuğu Zonguldak Spor FK

3’üncü Lig 4’üncü Grup'ta mücadele eden Mardin 1969 Spor, Zonguldak Spor FK maçının hazırlıklarına başladı.

3’üncü Lig 4’üncü Grup’un 25’inci haftasında Mardin 1969 Spor, sahasında Zonguldak Spor FK’yı konuk edecek. Müsabaka, 22 Mart Cumartesi günü saat 14.00’da Mardin 21 Kasım Şehir Stadyumu’nda oynanacak. Maçın hazırlıklarını sürdüren kırmızı lacivertlilerde idman, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından iki gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. Mardin 1969 Spor, hazırlıklarını tamamlayarak kendi tesislerinde kampa girecek.

VALİ AKKOYUN'A ZİYARET

Mardin 1969 Spor Başkanı Rıdvan Aşar ve Asbaşkan Veysi Duyan, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun’u ziyaret etti. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Başkanımız Rıdvan Aşar ve Asbaşkanımız Veysi Duyan, Mardin Valisi Sayın Tuncay Akkoyun’u ziyaret ettiler. Sayın Valimize verdikleri desteklerden ötürü teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.