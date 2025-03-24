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        Kazada yaralanan Mustafa, 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

        MARDİN'de, otomobilin takla attığı kazada yaralanan Mustafa İldeniz (16), tedavi gördüğü hastanede 10 gün sonra yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 11:24 Güncelleme: 24.03.2025 - 11:30
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        Kazada yaralanan Mustafa, 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
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        MARDİN'de, otomobilin takla attığı kazada yaralanan Mustafa İldeniz (16), tedavi gördüğü hastanede 10 gün sonra yaşamını yitirdi.

        Kaza, 13 Mart'ta, Kızıltepe ilçesi kırsal Hocaköy ile Bektaş mahalleleri arasında meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücünün kontrolünü yitirdiği otomobil, devrilip takla attı. Kazada, sürücüyle yanındaki Mustafa İldeniz yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İldeniz ve sürücü, ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü tedavisinin ardından taburcu olurken, Mustafa İldeniz 10 gün sonra dün, doktorların tüm çabasına karşın hayatını kaybetti. İldeniz’in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından kırsal Hocaköy Mahallesi’nde aile kabristanında toprağa verildi.

        Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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