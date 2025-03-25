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        Mardin'de iki grup arasında silahlı kavga: 4 yaralı

        MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 22:25 Güncelleme: 25.03.2025 - 22:30
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        Mardin'de iki grup arasında silahlı kavga: 4 yaralı
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        MARDİN’in Nusaybin ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2’si ağır 4 kişi yaralandı.

        Olay, 21.00 sıralarında Nusaybin ilçesi Kışla Mahallesi Mardin yolu mevkisinde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 4 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan 2’sinin hayati tehlikesinin olduğu belirtilirken, çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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