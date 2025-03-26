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        2 grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3'ü ağır 6 yaralı

        MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada Selman Baran (24) öldü, 3'ü ağır 6 kişi ise yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 10:23 Güncelleme: 26.03.2025 - 10:25
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        2 grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3'ü ağır 6 yaralı
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        MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada Selman Baran (24) öldü, 3'ü ağır 6 kişi ise yaralandı.

        Olay, dün saat 21.00 sıralarında, Nusaybin ilçesi Kışla Mahallesi Mardin yolu mevkisinde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, büyüyüp silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 4'ü ağır 7 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar Selman Baran, Mesut E. (44), Diyar E. (20), Murat E. (36), Furkan B. (20), Süleyman B. (30) ve Baran A. (18) ilk müdahalenin ardından Nusaybin ve Kızıltepe Devlet hastanelerine kaldırılıp tedaviye alındı. Hayati tehlikesi olan 4 yaralıdan Selman Baran, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Kavgaya karıştığı tespit edilen bazı şüpheliler gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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