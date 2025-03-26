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        2 grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3'ü ağır 6 yaralı (2)

        7GÖZALTIMardin'in Nusaybin ilçesinde, 2 grup arasında çıkan, Selman Baran'ın yaşamını yitirdiği, 3'ü ağır 6 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 18:52 Güncelleme: 26.03.2025 - 18:52
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        2 grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3'ü ağır 6 yaralı (2)
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        7GÖZALTI

        Mardin’in Nusaybin ilçesinde, 2 grup arasında çıkan, Selman Baran’ın yaşamını yitirdiği, 3'ü ağır 6 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Ahmet AKKUŞ/ NUSAYBİN (Mardin),

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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