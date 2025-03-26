2 grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3'ü ağır 6 yaralı (2)

Mardin’in Nusaybin ilçesinde, 2 grup arasında çıkan, Selman Baran’ın yaşamını yitirdiği, 3'ü ağır 6 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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