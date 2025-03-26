Mardin'de farklı dinlerin temsilcileri aynı sofrada buluştu
MARDİN'de Müslüman, Ezidi, Ermeni, Keldani ve Süryanilerin temsilcileri, 5 bin kişinin katılımıyla düzenlenen iftar programında bir araya geldi.
MARDİN’de Müslüman, Ezidi, Ermeni, Keldani ve Süryanilerin temsilcileri, 5 bin kişinin katılımıyla düzenlenen iftar programında bir araya geldi.
Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından Artuklu Fuar Alanında 'Kardeşlik İftar Programı' düzenlendi. Programa, Vali Tuncay Akkoyun, Artuklu Kaymakamı Muhammet Öztabak, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Deniz Malkoç, AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, İl Müftüsü Enver Türkmen, Kırklar Kilisesi Papazı Gabriel Akyüz, Deyrulzafaran Manastırı Başrahibi Gabriel Akkurt, Keldani Vakfı Başkanı Ahmet Sağlamoğlu, Ezidi Kanaat Önderi Binno Demir ve çok sayıda kişi katıldı. Ezidi, Süryani, Keldani, Ermeni ve Müslüman vatandaşların da katılım sağladığı program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ezanının okunmasıyla oruçlar açılırken, İl Müftüsü Türkmen dua okudu.
‘FARKLI DİN VE İNANÇLARA SAHİP İNSANLARIN BİR ARADA HUZUR İÇİNDE YAŞADIĞI ŞEHİR’
Programda konuşan Vali Tuncay Akkoyun, kardeşlik iftarı programına yaklaşık 5 bin kişinin katıldığını söyledi. Mardin'in yüzyıllardır farklı etnik yapıda farklı din ve inançlara sahip insanların bir arada huzur içinde kardeşçe yaşadığı dünyaya örnek şehirlerden biri olduğunu ifade eden Akkoyun, “Bizler de bu güzel emaneti, sevgiyi saygıyı pekiştirerek gelecek nesillere daha güçlü aktarmanın gayreti içerisindeyiz. Toplumumuzun her kesiminden kardeşlerimiz bu kardeşlik sofrasına eşlik etti. Burada sağ olsunlar Süryani, Ezidi kardeşlerimiz var. Mardin'in bu güzelliğine daha da güzellik katmak için gayret ediyoruz. Hıristiyan kardeşlerimizin önemli günlerinde bizler de kendilerini ziyaret ediyoruz, sevinçlerine ortak oluyoruz. Onlar da aynı şekilde bizim sevinçlerimizi ortak oluyorlar. Örnek alınması gereken bir durumdur” dedi.
‘BU GÜZEL SOFRA, TÜRKİYE'MİZE EN GÜZEL ÖRNEĞİ TEŞKİL ETMEKTEDİR’
Kırklar Kilisesi Papazı Gabriel Akyüz de ramazanın zengin ve güzel sofrasına katılmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Birliktelikten çok duygulandığını söyleyen Akyüz, "Özellikle bizlere bir yemek hazırlanması bizler için apayrı bir ayrıcalık oldu. Çok mutluyuz. Bu güzel sofra, Türkiye’mize en güzel örneği teşkil etmektedir. Mardin'de öteden beri insanlar birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde yaşamaktadır. Bundan da çok mutluyuz. Kardeşliğin devam etmesi için sürekli duacıyız” diye konuştu.
‘BU BÜTÜN DÜNYAYA ÖRNEK OLACAK GÜZEL BİR ORTAM’
İl Müftüsü Enver Türkmen ise Müslüman vatandaşların yanında Süryani cemaatinin önderleriyle aynı iftar sofrasında bir araya geldiklerini kaydetti. Güzel bir kardeşlik ve dayanışma ortamını sergilendiğine dikkat çeken Türkmen, “Bu sadece Mardin'e değil, ülkemize ve bütün dünyaya örnek olacak güzel bir ortam" şeklinde konuştu.
‘İMAN SAHİBİ BİR DEVLETİZ’
Ezidi kanaat önderi Binno Demir de İslam aleminin ramazan ayını tebrik ettiklerini, tutulan oruçların kabul olmasını dilediklerini ifade etti. Türkiye'nin her yönüyle büyük bir devlet olduğunu belirten Demir, şunları söyledi:
“İman sahibi bir devletiz. Bu toprak hepimizin imanı. Bu devletimize kimse çıt diyemez. Müslüman, Hristiyan, Ezidi hangi din ve mezhepten ise Türk vatandaşıdır. Son damlaya kadar da yeminliyiz, ay yıldızın altında canımızı vereceğiz.”
‘BÜTÜN İNSANLAR KARDEŞTİR’
Deyrulzafaran Manastırı Başrahibi Gabriel Akkurt da birlik ve beraberliğin önemini vurguladı. Akkurt, “Allah bütün insanları bir yarattı ve hepimizin Allah’ıdır. Hepimiz kardeşiz, Adem ile Havva’dan gelen bütün insanlar kardeştir” dedi.
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