Dünyanın en uzun adamı Kösen, uçurtma şenliğine katıldı

MARDİN’de yaşayan ve 2 metre 51 santimetrelik boyuyla Guinness Rekorlar Kitabı’ndaki ‘Dünyanın en uzun adamı’ ünvanını koruyan Sultan Kösen, Artuklu ilçesinde düzenlenen uçurtma şenliğine katıldı.

Mardinli uçurtma sanatçısı Zahit Mungan, kırsal Çağlar Mahallesi'nde uçurtma şenliği düzenledi. Her yaştan kişinin katıldığı şenlikte, şahmeran, eşek, tavus kuşu, süper kahraman figürleri ile Guinness Rekorlar Kitabı'nın logosundan oluşan üç boyutlu renk renk uçurtmalar uçuruldu. Etkinliğe, 2 metre 51 santimetrelik boyu ile ‘Dünyanın en uzun boylu adamı’ unvanıyla 2009'da Guinness Rekorlar Kitabı'na giren ve aynı zamanda 27,5 santimetre ile yeryüzünün en büyük ellerine ve 36,5 santimetre ile de en büyük ayaklarına sahip olan, Mardinli Sultan Kösen de katıldı.

‘BİR SONRAKİ FESTİVALDE BENİM DEV POSTERİMLE DE DEV BİR UÇURTMA UÇURACAĞIZ’

Şenlikte uçurtma uçuran Kösen, Guinness Rekorlar Kitabı'nın logosunun yer aldığı uçurtmanın önünde poz verdi. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Sultan Kösen, yeryüzünün yaşayan en uzun insanı olarak uçurtma şenliğine katılmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Uçurtma sanatçısı Zahit Mungan'ın da kendisi gibi dünyanın her yerinde ülkesini, memleketini tanıttığını vurgulayan Kösen, “Zahit Beyi tebrik ediyoruz. İnşallah bir sonraki festivalde benim dev posterimle de dev bir uçurtma uçururuz ve Sultan Kösen’i uzaya göndeririz. İnşallah uçurtmayla da Guinness Rekorlar Kitabı'na gireriz" diye konuştu.