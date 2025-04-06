Mardin 1969 Spor - 7 Eylül Turgutlu Spor: 1-1
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3. Lig 4. Grup'ta lider olan Mardin 1969 Spor, 27. hafta maçında 7 Eylül Turgutlu Spor ile sahasında 1-1 berabere kalmasına rağmen liderliğini sürdürdü.
Mardin 21 Kasım Şehir Stadı’nda oynanan ve hakem Emre Kaan Çalışkan’ın yönettiği Mardin 1969 Spor-7 Eylül Turgutlu Spor maçına taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Taraftarın verdiği büyük destek ile maça hızlı başlayan ev sahibi takım, lig sonuncusu 7 Eylül Turgutlu Spor karşısında 13. dakikada kornerden Ahmet Can Özdemir’in kafa golüyle 1-0 öne geçti. Maçın ikinci yarısında 51. dakikada konuk ekipten Ayhan İzmir’in attığı gol ile skor eşitlendi. Karşılaşma bu skorla sona erdi. Mardin 1969 Spor, ligin bitmesine 3 hafta kala aradaki puan farkını koruyarak liderliğini sürdürdü.
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