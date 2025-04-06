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        Mardin 1969 Spor - 7 Eylül Turgutlu Spor: 1-1

        3.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 21:37 Güncelleme: 06.04.2025 - 21:40
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        Mardin 1969 Spor - 7 Eylül Turgutlu Spor: 1-1
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        3. Lig 4. Grup'ta lider olan Mardin 1969 Spor, 27. hafta maçında 7 Eylül Turgutlu Spor ile sahasında 1-1 berabere kalmasına rağmen liderliğini sürdürdü.

        Mardin 21 Kasım Şehir Stadı’nda oynanan ve hakem Emre Kaan Çalışkan’ın yönettiği Mardin 1969 Spor-7 Eylül Turgutlu Spor maçına taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Taraftarın verdiği büyük destek ile maça hızlı başlayan ev sahibi takım, lig sonuncusu 7 Eylül Turgutlu Spor karşısında 13. dakikada kornerden Ahmet Can Özdemir’in kafa golüyle 1-0 öne geçti. Maçın ikinci yarısında 51. dakikada konuk ekipten Ayhan İzmir’in attığı gol ile skor eşitlendi. Karşılaşma bu skorla sona erdi. Mardin 1969 Spor, ligin bitmesine 3 hafta kala aradaki puan farkını koruyarak liderliğini sürdürdü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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