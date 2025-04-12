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        Mardin Valisi Akkoyun: MARSU'nun 11 yıllık elektrik borcu, belediyenin öz kaynaklarıyla ödendi

        MARDİN Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, "MARSU'nun içme suyu giderlerinden kaynaklı yüksek miktarda birikmiş elektrik borcu bulunmaktaydı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 12:56 Güncelleme: 12.04.2025 - 12:56
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        Mardin Valisi Akkoyun: MARSU'nun 11 yıllık elektrik borcu, belediyenin öz kaynaklarıyla ödendi
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        MARDİN Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, “MARSU’nun içme suyu giderlerinden kaynaklı yüksek miktarda birikmiş elektrik borcu bulunmaktaydı. 787 milyon lira elektrik borcunu göreve geldiğimiz 4 Kasım 2024 tarihinden itibaren yaptığımız çalışmalar neticesinde 31 Mart 2025 tarihinde, belediyemizin öz kaynaklarıyla tamamen sıfırladık” dedi.

        Vali ve Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (MARSU) 11 yıldır devam eden ve zaman zaman elektrik borçlarının ödenmediği gerekçesiyle enerji şirketi tarafından içme suyu pompa istasyonunun elektriğinin kesilmesiyle yaşanan su krizinin çözüldüğünü açıkladı. Vali Akkoyun, düzenlediği basın toplantısında 787 milyon lira olan elektrik borcunun belediyenin öz kaynakları ile ödendiğini ifade ederek, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ve İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya’nın takdirleriyle ve tensipleri ile göreve geldiğimiz 4 Kasım 2024 tarihinden bu yana mali disiplini temel alan bir anlayışla Mardinli hemşehrilerimize şeffaf, hızlı, ulaşılabilir ve kaliteli kamu hizmetini sunmak adına çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Bu kapsamda şeffaf mali yönetimi ilke edinerek, yılın belirli dönemlerinde kamuoyunu bilgilendireceğimizi de ifade etmek istiyorum. Göreve başladığımız ilk günden bugüne kadar Mardin Büyükşehir Belediyemizin tüm birimlerinde olduğu gibi MARSU’da da kamu kaynaklarının etkin bir şekilde yönetilmesine önem veriyoruz ve özen gösteriyoruz. Göreve geldiğimiz günden bugüne MARSU’nun içme suyu giderlerinden kaynaklı yüksek miktarda birikmiş elektrik borcu bulunmaktaydı. Her ay katlanarak devam eden bu borç, kurumumuz için ciddi bir yük teşkil etmekteydi. 30 Mart 2014’te kurulan MARSU bünyesinde o tarihten bu yana biriken ve 11 yıldır katlanarak büyüyen içme suyu kaynaklı Dicle Elektrik Perakende Satış A.Ş’ye olan 787 milyon lira elektrik borcunu göreve geldiğimiz 4 Kasım 2024 tarihinden itibaren yaptığımız çalışmalar neticesinde 31 Mart 2025 tarihinde tamamen sıfırladık. Şu anda MARSU’nun vadesi geçmiş herhangi bir elektrik borcu kalmamıştır. Ayrıca SGK ve vergi borcu da bulunmamaktadır. Şunu da belirtmek istiyorum; Dicle Elektrik ile yaptığımız görüşmeler ve çalışma arkadaşlarımızın yoğun gayretiyle yapılan çalışmalar neticesinde planladığımız ödeme takviminden tam iki ay önce bu yükten kurtulmuş olduk. Üstelik bu borcu hiçbir kredi kullanmadan, tamamen belediyemizin öz kaynaklarıyla kapatmamız bizler için önemli bir başarı ve gurur vesilesidir. Bizler bu başarıyı Mardinli hemşehrilerimizin hizmetinde kullanılacak yeni yatırımların müjdecisi olarak görüyoruz” dedi.

        ‘BORCUMUZU 2 MİLYAR 128 MİLYON TL’YE İNDİRDİK’

        Vali Akkoyun, kamu hizmetlerini planlarken vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini esas aldıklarını belirterek, “Bu doğrultuda, 10 ilçemizin altyapı, üstyapı, içme suyu, kanalizasyon, çevre düzenlemesi, peyzaj, park ve bahçe, ulaşım, sosyal hizmetler ve sosyal donatılarla ilgili çalışmaları gayretle sürdürmekteyiz. Aynı zamanda ilçe belediyelerimizin ihtiyaçlarını da dikkate alarak onlara destek vermeye devam ediyoruz. Göreve başladığımız gün olan 4 Kasım 2024 itibariyle 3 milyar 186 milyon 58 bin TL olan borcumuzu, aldığımız tasarruf tedbirleri sayesinde 1 milyar 33 milyon 248 bin TL azaltarak 2 milyar 128 milyon TL’ye indirdik. Bunların yanında proje ve yatırımlarımızı yapmaya devam ediyoruz. Bizler şeffaf yönetim anlayışımız ve güçlü mali disiplinimizle Mardin’imize hizmet etmeye, kamu kaynağımızın her bir kuruşunu hemşehrilerimizin refahı için harcamaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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