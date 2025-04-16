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        Süryani papaz, 70 yıldır gönül verdiği hat sanatını öğrencilere aktardı

        Mardin'in Midyat ilçesinde yaşayan Süryani papaz Gabriel Aktaş (80), 10 yaşında başladığı hat sanatını ilerleyen yaşına rağmen sürdürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 12:28 Güncelleme: 16.04.2025 - 12:30
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        Süryani papaz, 70 yıldır gönül verdiği hat sanatını öğrencilere aktardı
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        Mardin’in Midyat ilçesinde yaşayan Süryani papaz Gabriel Aktaş (80), 10 yaşında başladığı hat sanatını ilerleyen yaşına rağmen sürdürüyor. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün de desteğiyle Midyat Fen Lisesi’nde kurulan kaligrafi ve hat sanatı atölyesinde öğrencilerle bir araya gelip, sanatının inceliklerini anlatan Aktaş, "Öğrenciler de faydalansın, onların da devam etmesini isterim" dedi.

        Midyat ilçesi kırsal Bethkustan Mahallesi’nde yaşayan Süryani papaz Gabriel Aktaş, 10 yaşında başladığı hat sanatını tutkuyla sürdürüyor. Midyat Fen Lisesi Müdürü Ramazan Aykat, okul adına ‘Değerler Eğitimi’ kapsamında katıldıkları TÜBİTAK 2204-A kategorisi yarışmasında Türkiye finaline kalan ve mayıs ayında Ankara’da yarışacak olan 11’inci sınıf öğrencisi Nazelin Ay ve beraberindeki öğrencilerle, Gabriel Aktaş’ı ziyaret etti. Ardından öğrencilerin hat sanatına ilgisini fark eden Aktaş, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün de desteğiyle lisede kurulan Kaligrafi ve Hat Sanatı atölyesinde, hat sanatını öğrenen öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilere sanatın inceliklerini anlatıp örnek yazılar yazan Aktaş, bilgi ve birikimlerini aktardığını anlatarak, "Nasıl yazıyorum, eskiden nasıl yazıyorduk, şimdi nasıl yazıyorum? Öğrencilere gösterdim. Biraz onlar da faydalansın, puanları çoğalsın. Bir öğretmen olarak geldim, onlara gösterdim. Onların da devam etmesini isterim. Onları tekrar tebrik ediyorum, başarılar dilerim" diye konuştu.

        ‘SÜRYANİCE ALFABEYİ ÖĞRENDİK’

        Öğrencilerden Nazelin Ay, Aktaş’ın kendilerine önemli bilgiler verdiğini ifade ederek, “Amacımız, hat sanatı nasıl yayılabilir ve bunu nasıl Türkiye geneline duyurabiliriz, bunu paylaşmaktı. Bunun için de çalışmalar yürüttük ve Malatya’da derece elde ettik. Şimdiki hedefimiz Ankara’da da derece elde etmek. Bugün de Süryani hattat buraya geldi, bilgilerini paylaştı. Süryanice alfabeyi öğrendik. Hat sanatı hakkında bazı şeyler daha öğrendik, eserlerini anlattı. Süryaniceyi de hiç bilmiyordum, onu da bugün öğrendim. Alfabe hakkında da hiçbir fikrim yoktu. Hat sanatı hakkında çalışanlar eskiden nasıl çalışıyordu, eserlerini nasıl çıkarıyordu, mürekkebi, kağıdı, kalemi nereden buluyordu, hepsini sonradan öğrendim. Hat sanatı hakkında kullandıkları malzemeleri sonradan öğrendim. Bu proje bana çok şey kattı” ifadelerini kullandı.

        Okul müdürü Ramazan Aykat da Aktaş’a katkılarından dolayı teşekkür ederek, şöyle konuştu:

        "Kursumuzu Ömer Özgüven hocamızın eşliğinde açtık. Süryani papaz Gabriel Aktaş hattatlık konusunda deneyimli bir vatandaşımız. Öğrencilerimize hattatlık konusunda, Süryani alfabesi hakkında, daha önce bu işe başlama merakını, nasıl başladığını, o dönemlerde mürekkebinden kalemine ve kağıdına kadar nasıl elde ettiklerini aktardı."

        Öğrencilerden Abdullah Şaşmaz ise Süryaniceyi öğrenmenin ve gelecek nesillere aktarmanın güzel bir duygu olduğunu söyledi.

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