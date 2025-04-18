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        Mardin'de drift atan sürücüye 65 bin TL ceza

        MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde drift atan sürücüye 65 bin 69 TL idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 14:05 Güncelleme: 18.04.2025 - 14:10
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        Mardin'de drift atan sürücüye 65 bin TL ceza
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        MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde drift atan sürücüye 65 bin 69 TL idari para cezası uygulandı.

        Kızıltepe ilçesinde 38 SR 568 plakalı otomobiliyle drift atan sürücü, bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Polis, yaptığı çalışma ile araç sürücüsünü tespit etti. Sürücüye 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan işlem yapıldı, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca 65 bin 69 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücünün ehliyetin 2 ay süreyle el konuldu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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