Mardin'de drift atan sürücüye 65 bin TL ceza
MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde drift atan sürücüye 65 bin 69 TL idari para cezası uygulandı.
MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde drift atan sürücüye 65 bin 69 TL idari para cezası uygulandı.
Kızıltepe ilçesinde 38 SR 568 plakalı otomobiliyle drift atan sürücü, bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Polis, yaptığı çalışma ile araç sürücüsünü tespit etti. Sürücüye 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan işlem yapıldı, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca 65 bin 69 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücünün ehliyetin 2 ay süreyle el konuldu.
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