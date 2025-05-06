Minibüs şoförü, direksiyonda kitap okurken görüntülendi

Artuklu ilçesinde şehir içi yolcu minibüsü şoförü, seyir sırasında direksiyonun üzerine bıraktığı ders kitabını okudu. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından inceleme başlatan Mardin Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, şoförün işine son verdi.

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