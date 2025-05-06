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        Minibüs şoförü, direksiyonda kitap okurken görüntülendi

        MARDİN'de seyir sırasında kitap okuyan minibüs şoförü, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 12:51 Güncelleme: 06.05.2025 - 12:55
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        Minibüs şoförü, direksiyonda kitap okurken görüntülendi
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        MARDİN'de seyir sırasında kitap okuyan minibüs şoförü, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

        Artuklu ilçesinde şehir içi yolcu minibüsü şoförü, seyir sırasında direksiyonun üzerine bıraktığı ders kitabını okudu. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından inceleme başlatan Mardin Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, şoförün işine son verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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