Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Tüfekle oynayan 14 yaşındaki çocuk, kendini vurdu

        MARDİN'in Nusaybin ilçesinde H.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 22:47 Güncelleme: 13.05.2025 - 22:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tüfekle oynayan 14 yaşındaki çocuk, kendini vurdu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        MARDİN’in Nusaybin ilçesinde H.A. (14), oynadığı tüfeğin kazara ateş alması sonucu ağır yaralandı.

        Olay, akşam saatlerinde Nusaybin ilçesine bağlı kırsal Tepeören Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre H.A. isimli erkek çocuğunun oynadığı av tüfeği, kazara ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği çocuk, ağır yaralandı. Ailesinin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. H.A., ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Trump yarın Riyad'da Suriye lideriyle görüşecek"
        "Trump yarın Riyad'da Suriye lideriyle görüşecek"
        ABD ile Suudi Arabistan arasında silah anlaşması
        ABD ile Suudi Arabistan arasında silah anlaşması
        Tekke ve Buruk'tan final öncesi iddialı sözler
        Tekke ve Buruk'tan final öncesi iddialı sözler
        Eski eşini ezmeye çalıştı! Tutuklandı
        Eski eşini ezmeye çalıştı! Tutuklandı
        Yasağa uydular
        Yasağa uydular
        35. haftanın VAR kayıtları açıklandı
        35. haftanın VAR kayıtları açıklandı
        Suudi Arabistan’a teknoloji çıkarması
        Suudi Arabistan’a teknoloji çıkarması
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        20 yıllık kocasını öldürttü
        20 yıllık kocasını öldürttü
        6,9 milyar dolarlık endişe
        6,9 milyar dolarlık endişe
        ABD'den 'Trump'ın İstanbul ziyareti' açıklaması
        ABD'den 'Trump'ın İstanbul ziyareti' açıklaması
        Korkunç şüphe! Eşi ve 2 çocuğu ölen itfaiye eri tutuklandı
        Korkunç şüphe! Eşi ve 2 çocuğu ölen itfaiye eri tutuklandı
        Çinli markanın otomobilleri Eskişehir'de üretilecek
        Çinli markanın otomobilleri Eskişehir'de üretilecek
        Kanat performansı hayal kırıklığı yarattı!
        Kanat performansı hayal kırıklığı yarattı!
        Markalardan AVM'lere cevap
        Markalardan AVM'lere cevap
        Abraham listede, Romulo beklemede!
        Abraham listede, Romulo beklemede!
        "Geçmişte Türktüm"
        "Geçmişte Türktüm"
        Türkiye Kupası'nı sahibini bulacak!
        Türkiye Kupası'nı sahibini bulacak!
        İsviçre'de bulundu... 17'nci yüzyılda Edirne Sarayı
        İsviçre'de bulundu... 17'nci yüzyılda Edirne Sarayı
        Bu yaz vize derdiniz olmasın!
        Bu yaz vize derdiniz olmasın!

        Benzer Haberler

        Eczacılara tarihi Kasımiye Medresesi'nde "Eczacılık Tarihi ve Etiği" dersi...
        Eczacılara tarihi Kasımiye Medresesi'nde "Eczacılık Tarihi ve Etiği" dersi...
        Mardin Valisi Akkoyun muhtarlarla bir araya geldi
        Mardin Valisi Akkoyun muhtarlarla bir araya geldi
        Mardin-Şırnak Eczacı Odası Başkanı Oral'dan 14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Gün...
        Mardin-Şırnak Eczacı Odası Başkanı Oral'dan 14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Gün...
        Mardin'de öğrenciler Deyrulzafaran Manastırında zeytin dikim etkinliğine ka...
        Mardin'de öğrenciler Deyrulzafaran Manastırında zeytin dikim etkinliğine ka...
        Okul çıkışında öğretmeni öldüren şüpheli, tutuklandı
        Okul çıkışında öğretmeni öldüren şüpheli, tutuklandı
        Mardin Adliyesi personelinden Nijerlilere "can suyu"
        Mardin Adliyesi personelinden Nijerlilere "can suyu"