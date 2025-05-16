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        Otomobilin çarptığı yaya öldü

        MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaya Mizgin Deniz (51), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 10:24 Güncelleme: 16.05.2025 - 11:21
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        Otomobilin çarptığı yaya öldü
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        MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaya Mizgin Deniz (51), hayatını kaybetti.

        Olay, dün saat 22.30 sıralarında, Nusaybin ilçesi Devrim Mahallesi Midyat Caddesi’nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Mizgin Deniz’e, sürücüsünün ismi ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil çarptı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Deniz, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Nusaybin Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Deniz’in cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Otomobilin sürücüsü ise ifadesinin alınması için emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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