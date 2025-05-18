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        Takla atan otomobildeki Mustafa öldü, anne ve babası yaralandı

        MARDİN'in Artuklu ilçesinde takla atan otomobildeki 3 yaşındaki Mustafa Yer hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 17:58 Güncelleme: 18.05.2025 - 18:00
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        Takla atan otomobildeki Mustafa öldü, anne ve babası yaralandı
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        MARDİN'in Artuklu ilçesinde takla atan otomobildeki 3 yaşındaki Mustafa Yer hayatını kaybetti. Anne ve babası yaralandı.

        Kaza, öğleden sonra Artuklu ilçesi kırsal Sultan Şeyhmus Mahallesi yakınında meydana geldi. Erdem Yer’in kontrolünü yitirdiği otomobil, takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde araçtaki Mustafa Yer'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yer’in babası Erdem Yer ile annesi Elif Yer ise yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Küçük Mustafa'nın cansız bedeni ise hastane morguna götürüldü. Tedaviye alınan anne ve babanın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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