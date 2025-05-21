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        Kendisini takip eden sürücüyü ihbar etti; olay kamerada

        MARDİN'de bir kadın, gece yarısı kendisini otomobiliyle takip ettiğini öne sürdüğü sürücüyü polise ihbar etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 12:40 Güncelleme: 21.05.2025 - 12:45
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        Kendisini takip eden sürücüyü ihbar etti; olay kamerada
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        MARDİN’de bir kadın, gece yarısı kendisini otomobiliyle takip ettiğini öne sürdüğü sürücüyü polise ihbar etti. Olay, cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, sürücü gözaltına alındı.

        Olay, gece saatlerinde Artuklu ilçesi, 13 Mart Mahallesi Hürriyet Caddesi’nde meydana geldi. Yolda yürüyen kadın, kendisini otomobiliyle takip ederek rahatsız ettiğini öne sürdüğü sürücüyü durdurdu. Bir süre sürücüyle tartışan kadın, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kimlik kontrolünün ardından ekipler, şikayet üzerine sürücüyü gözaltına aldı.

        OLAY ANI KAMERADA

        Öte yandan olay, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, kadının sokak ortasında sürücü ile tartıştığı, sürücüye ‘seni tanımıyorum’ diyerek 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradığı, sürücünün ise ‘bana seslenmedin mi? Bana gel gel işareti yapmadın mı?’ dediği görüldü.

        Olayla ilgili inceleme sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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