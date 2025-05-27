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        Nusaybin'de otluktaki yangın söndürüldü

        MARDİN'in Nusaybin ilçesi kırsalında otlukta çıkan yangın itfaiye ve köylülerin çalışmasıyla söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 19:46 Güncelleme: 27.05.2025 - 19:46
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        Nusaybin'de otluktaki yangın söndürüldü
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        MARDİN’in Nusaybin ilçesi kırsalında otlukta çıkan yangın itfaiye ve köylülerin çalışmasıyla söndürüldü. 40 hektar alan zarar gördü.

        Yangın, öğleden sonra Nusaybin ilçesine bağlı Dalıağaç ve Büyükkardeş kırsal mahalleleri arasında yer alan otlukta çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangın için Nusaybin itfaiyesine bağlı ekipler bölgeye sevk edildi. Köylülerin de yardımıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın, 40 hektarlık alanda zarara neden oldu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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