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        Damdan düşen Muhammed Alparslan, öldü

        MARDİN'in Artuklu ilçesinde damdan düşen Muhammed Alparslan Özdemir (2), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 21:04 Güncelleme: 28.05.2025 - 21:10
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        Damdan düşen Muhammed Alparslan, öldü
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        MARDİN'in Artuklu ilçesinde damdan düşen Muhammed Alparslan Özdemir (2), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Olay, öğleden sonra Artuklu ilçesi merkez Kabala Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Muhammed Alparslan Özdemir, dengesini kaybederek damdan düştü. Yakınlarının ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Muhammed Alparslan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Muhammed Alparslan’ın cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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