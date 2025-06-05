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        Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        MARDİN'in Artuklu ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Mehmet Alpaslan (35), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 12:45 Güncelleme: 05.06.2025 - 12:50
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        Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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        MARDİN’in Artuklu ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Mehmet Alpaslan (35), hayatını kaybetti.

        Kaza, sabah saatlerinde Artuklu ilçesi kırsal Ortaköy Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 BT 0134 plakalı otomobil ile Mehmet Alpaslan’ın kullandığı motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Alpaslan yola savruldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Mehmet Alpaslan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Alpaslan'ın cenazesi, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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