Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Kaza, sabah saatlerinde Artuklu ilçesi kırsal Ortaköy Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 BT 0134 plakalı otomobil ile Mehmet Alpaslan’ın kullandığı motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Alpaslan yola savruldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Mehmet Alpaslan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Alpaslan'ın cenazesi, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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