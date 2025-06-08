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        Akraba ailelerin silahlı 'arazi' kavgası: 1 ölü, 10 yaralı (4)

        5ŞÜPHELİ YAKALANDIMardin'in Artuklu ilçesinde akraba aileler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, Ahmet Boz'un öldürüldüğü, 10 kişinin de yaralandığı silahlı kavgayla ilgili jandarmanın yürüttüğü soruşturmada olaya karıştığı tespit edilen 5 kişi, belirlenen adreslerine düzenlenen operasyonlarla yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 23:49 Güncelleme: 08.06.2025 - 23:49
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        Akraba ailelerin silahlı 'arazi' kavgası: 1 ölü, 10 yaralı (4)
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        5ŞÜPHELİ YAKALANDI

        Mardin’in Artuklu ilçesinde akraba aileler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, Ahmet Boz’un öldürüldüğü, 10 kişinin de yaralandığı silahlı kavgayla ilgili jandarmanın yürüttüğü soruşturmada olaya karıştığı tespit edilen 5 kişi, belirlenen adreslerine düzenlenen operasyonlarla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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