Akraba ailelerin silahlı 'arazi' kavgası: 1 ölü, 10 yaralı (4)

Mardin’in Artuklu ilçesinde akraba aileler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, Ahmet Boz’un öldürüldüğü, 10 kişinin de yaralandığı silahlı kavgayla ilgili jandarmanın yürüttüğü soruşturmada olaya karıştığı tespit edilen 5 kişi, belirlenen adreslerine düzenlenen operasyonlarla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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