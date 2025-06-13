Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'deki yangında 1000 dönüm buğday yandı

        MARDİN'in Derik ilçesinde ekili arazide yangın çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 17:18 Güncelleme: 13.06.2025 - 17:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'deki yangında 1000 dönüm buğday yandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        MARDİN'in Derik ilçesinde ekili arazide yangın çıktı. Yangında, 1000 dönüm buğday küle döndü.

        Derik ilçesine bağlı kırsal Köseveli ile Balova arasındaki bölgede, öğle saatlerinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına, mahalleliler de tankerlerle müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, söndürüldü. Yangında, 1000 dönüm ekili buğdayın yandığı belirtildi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail'den İran'a art arda saldırdılar!
        İsrail'den İran'a art arda saldırdılar!
        Pezeşkiyan: İran'ın tepkisi pişman edecek
        Pezeşkiyan: İran'ın tepkisi pişman edecek
        Netanyahu'dan İsraillilere: Sığınaklara gerek kalmadı
        Netanyahu'dan İsraillilere: Sığınaklara gerek kalmadı
        13 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        13 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        Trump: İran'a anlaşma için şans üstüne şans verdim
        Trump: İran'a anlaşma için şans üstüne şans verdim
        İran, Irak, Suriye ve Ürdün uçuşları iptal
        İran, Irak, Suriye ve Ürdün uçuşları iptal
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        966 milyar dolarlık çatışma
        966 milyar dolarlık çatışma
        İran şimdi ne yapacak?
        İran şimdi ne yapacak?
        İsrail'in İran'a saldırısında kritik isimler hayatını kaybetti
        İsrail'in İran'a saldırısında kritik isimler hayatını kaybetti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in saldırısına tepki
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in saldırısına tepki
        İsrail'in İran'a saldırısına dünyadan tepkiler
        İsrail'in İran'a saldırısına dünyadan tepkiler
        Facia, suyu bulanık gördükten sonra yaşandı!
        Facia, suyu bulanık gördükten sonra yaşandı!
        Kamu işçisi için zam teklifi belli oldu
        Kamu işçisi için zam teklifi belli oldu
        Karar çıktı
        Karar çıktı
        F.Bahçe'den Kyle Walker harekatı!
        F.Bahçe'den Kyle Walker harekatı!
        Başkent'te dehşet! Uyuşturucu krizinden 2 kişi öldü!
        Başkent'te dehşet! Uyuşturucu krizinden 2 kişi öldü!
        Dünya 1 numarası aşk tatilinde
        Dünya 1 numarası aşk tatilinde
        Yeni hedef Sutalo!
        Yeni hedef Sutalo!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Savur'da çıkan orman yangını söndürüldü
        Savur'da çıkan orman yangını söndürüldü
        Mardin'de iki aracın çarpıştığı kazada 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı
        Mardin'de iki aracın çarpıştığı kazada 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı
        Mardin'de orman yangını (2)
        Mardin'de orman yangını (2)
        Üniversiteye hazırlanan Elif'ten 10 gündür haber yok
        Üniversiteye hazırlanan Elif'ten 10 gündür haber yok
        Mardin'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        Mardin'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        Mardin'de orman yangını
        Mardin'de orman yangını