Mardin'deki yangında 1000 dönüm buğday yandı
MARDİN'in Derik ilçesinde ekili arazide yangın çıktı.
MARDİN'in Derik ilçesinde ekili arazide yangın çıktı. Yangında, 1000 dönüm buğday küle döndü.
Derik ilçesine bağlı kırsal Köseveli ile Balova arasındaki bölgede, öğle saatlerinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına, mahalleliler de tankerlerle müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, söndürüldü. Yangında, 1000 dönüm ekili buğdayın yandığı belirtildi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.
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