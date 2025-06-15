Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Bakan Işıkhan: TÜİK'in oranı, son 20 yılın en düşük işşizlik oranı (2)

        İSRAİL'İPROTESTO YÜRÜYÜŞÜNE KATILDIÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin'de İsrail protesto yürüyüşüne katıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 20:03 Güncelleme: 15.06.2025 - 20:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Işıkhan: TÜİK'in oranı, son 20 yılın en düşük işşizlik oranı (2)
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İSRAİL'İPROTESTO YÜRÜYÜŞÜNE KATILDI

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin'de İsrail protesto yürüyüşüne katıldı. Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen yürüyüşe Bakan Işıkhan'ın yanı sıra Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç ve çok sayıda kişi katıldı. Mardin Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Dönem Sözcüsü Necmettin Başboğa’nın, basın açıklamasını okumasının ardından yürüyüş yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Erdoğan ve Trump telefonda görüştü
        Erdoğan ve Trump telefonda görüştü
        "Hamaney suikastını veto etti"
        "Hamaney suikastını veto etti"
        İsrail'den uzun menzilli saldırı
        İsrail'den uzun menzilli saldırı
        İsrail-İran çatışması 3. gününde: İşte son durum
        İsrail-İran çatışması 3. gününde: İşte son durum
        İsrail: Amacımız rejimi yıkmak değil
        İsrail: Amacımız rejimi yıkmak değil
        Trump'tan iki farklı açıklama
        Trump'tan iki farklı açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        Hava sahası kapanınca otobüslerle İran'a gidiyorlar!
        Hava sahası kapanınca otobüslerle İran'a gidiyorlar!
        Batman'da bir binada balkon çöktü! 3 ölü, 7 yaralı
        Batman'da bir binada balkon çöktü! 3 ölü, 7 yaralı
        Meteoroloji'den sıcaklık açıklaması! Çarşambaya dikkat!
        Meteoroloji'den sıcaklık açıklaması! Çarşambaya dikkat!
        Boğaz geçiş ücretlerine zam
        Boğaz geçiş ücretlerine zam
        Yasak aşk vahşeti! Uyutulup öldürüldü!
        Yasak aşk vahşeti! Uyutulup öldürüldü!
        Fenerbahçe'den Heung-min Son harekatı!
        Fenerbahçe'den Heung-min Son harekatı!
        "Hayatımızın hiç değişmeyen rolü onların"
        "Hayatımızın hiç değişmeyen rolü onların"
        Galatasaray’da Morata belirsizliği!
        Galatasaray’da Morata belirsizliği!
        Babalar günü böyle başlamış!
        Babalar günü böyle başlamış!
        Fenerbahçeli yıldızın eğlenceli tatili
        Fenerbahçeli yıldızın eğlenceli tatili
        Avrupa'nın en iyi 20 plajı
        Avrupa'nın en iyi 20 plajı
        Dünyanın gözü burada
        Dünyanın gözü burada
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler

        Benzer Haberler

        Mardin'de, İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi
        Mardin'de, İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi
        Mardin'de yaklaşık 400 dekar buğday ekili alan yandı
        Mardin'de yaklaşık 400 dekar buğday ekili alan yandı
        Mardin'de devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Mardin'de devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Bakan Işıkhan: TÜİK'in oranı, son 20 yılın en düşük işşizlik oranı
        Bakan Işıkhan: TÜİK'in oranı, son 20 yılın en düşük işşizlik oranı
        Takla atan otomobilden fırladı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
        Takla atan otomobilden fırladı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Mardin'de "Medya Buluşması" prog...
        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Mardin'de "Medya Buluşması" prog...