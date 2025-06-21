Mardin'de TIR ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü (2)

Mardin'de TIR ile motosikletin çarpıştığı, Kadir Atay'ın (18) hayatını kaybettiği kazada ağır yaralanan ağabey Serhat Atay (34) da kurtarılamadı. Kardeşlerin cansız bedenleri, otopsi için Nusaybin Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Soruşturma sürüyor.

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