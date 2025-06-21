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        Mardin'de TIR ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü (2)

        SERHATDA KURTARILAMADIMardin'de TIR ile motosikletin çarpıştığı, Kadir Atay'ın (18) hayatını kaybettiği kazada ağır yaralanan ağabey Serhat Atay (34) da kurtarılamadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 11:45 Güncelleme: 21.06.2025 - 11:50
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        Mardin'de TIR ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü (2)
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        SERHATDA KURTARILAMADI

        Mardin'de TIR ile motosikletin çarpıştığı, Kadir Atay'ın (18) hayatını kaybettiği kazada ağır yaralanan ağabey Serhat Atay (34) da kurtarılamadı. Kardeşlerin cansız bedenleri, otopsi için Nusaybin Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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