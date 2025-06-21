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        Mardin'de baba kız birlikte üniversite sınavına girdi

        MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde 3 üniversite diploması olan Ahmet Cengiz (49), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) kızı Semanur (19) ile aynı okulda girdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 12:06 Güncelleme: 21.06.2025 - 12:10
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        Mardin'de baba kız birlikte üniversite sınavına girdi
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        MARDİN’in Kızıltepe ilçesinde 3 üniversite diploması olan Ahmet Cengiz (49), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) kızı Semanur (19) ile aynı okulda girdi. Nusaybin ilçesinde ise sınava geç kalan 2 aday, salona alınmadı.

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen YKS sınavının ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile başladı. Sınava girecek adaylar, okulların önlerine sabah erken saatte geldi. Görevlilerin kontrollerinin ardından adaylar tek tek sınav merkezlerine alındı. Kızıltepe ilçesinde ikamet eden Ahmet Cengiz, Yenikent Mahallesi’ndeki Mehmet Akif İnan Ortaokulu’nda kızı Semanur ile aynı okulda sınava girdi. Ahmet Cengiz, sınavdan iyi bir puan almayı hedeflediklerini ifade ederek, "Ben 1996 yılından beri üniversite sınavına giriyorum. 7 üniversite okudum, 3 üniversite diplomam var, 4'üncü diplomaya da 2 yıl kaldı. Mardin Artuklu Üniversitesi Sanat Tarihi okuyorum. Kızım da ikinci kez sınava girecek, heyecanlı olduğu için destek olmak için ben de kayıt yaptırdım. En azından biraz heyecanını yener diye kayıt yaptırdım ve çok güzel bir şey de oldu. Aynı okulda aynı katta sınava giriyoruz. Kızım 17’nci salonda, ben 18’nci salonda sınava gireceğiz. Bütün öğrencilere başarılar diliyorum” dedi.

        ‘HEDEFİM TIP FAKÜLTESİ’

        Semanur Cengiz ise “Stresliyiz tabii, heyecan var. Zorlu bir süreci geride bırakıyoruz. Allah'ın izniyle başaracağız. Bütün öğrencilere başarılar diliyorum. Babam da arkamda, arka sınıfımda sınava giriyor. Bir yandan iyi ama çok soru işaretlemesin istiyorum. Çünkü YKS öğrencileri olarak sınava girmelerini istemiyoruz. Babam sınava girdi ama az işaretleyecek, o şekilde destek olacak bana. Bu güzel bir şey… Hedefim tıp fakültesi, olurca çok güzel olur” diye konuştu.

        NUSAYBİN’DE 2 ADAY SINAVA GEÇ KALDI

        Nusaybin ilçesindeki Fırat Anadolu Lisesi’nde, sınavın başlamasından 2 dakika sonra gelen 2 aday, sınav salonuna alınmadı. Sınava giren adayların yakınları ve çevredekilerin ısrarına rağmen görevliler, kurallar gereği sınava alınmayacağını söyleyip, adayları kapıdan geri çevirdi. İlçe Nüfus Müdürlüğü de adayların kimlik işlemleri için mesai yaptı. Müdürlük personelleri, kimliklerini kaybeden 2 öğrenciye geçici kimlik belgesi düzenleyerek sınava girmelerini sağladı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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