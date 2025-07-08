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        Park halindeki TIR'a çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

        MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde park halindeki TIR'a arkadan çarpan motosikletin sürücüsü Muharrem B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 13:14 Güncelleme: 08.07.2025 - 13:14
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        Park halindeki TIR'a çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
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        MARDİN’in Kızıltepe ilçesinde park halindeki TIR’a arkadan çarpan motosikletin sürücüsü Muharrem B., ağır yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde Kızıltepe ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi’nde meydana geldi. Muharrem B. yönetimindeki 47 LG 649 plakalı motosiklet, yol kenarında park halinde bulunan 35 Y 9711 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Kazada Muharrem B. ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Muharrem B., ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı, buradan da Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedaviye alındı. Evli ve 4 çocuk babası olduğu öğrenilen Muharrem B.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

        Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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