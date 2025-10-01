Mardin'de 67 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yiyeceklerden incelenmek üzere numune alındı.

Yeşilli Yatılı Bölge Ortaokulu’nun pansiyonda kalan bazı öğrencilerde, kahvaltı sonrası karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleri görülmeye başlandı. Okul idaresinin ihbarıyla, okula sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 67 öğrenci, ambulanslarla Ömerli Devlet Hastanesi ile Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Öğrenciler tedavilerinin ardından taburcu edildi.

