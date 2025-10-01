Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin Büyükşehir Belediyesi iklim değişikliği etkilerine karşı çalışma başlattı

        Mardin Büyükşehir Belediyesi, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkilerine karşı önemli bir girişim başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 10:33 Güncelleme: 01.10.2025 - 10:33
        Mardin Büyükşehir Belediyesi iklim değişikliği etkilerine karşı çalışma başlattı
        Mardin Büyükşehir Belediyesi, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkilerine karşı önemli bir girişim başlattı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda Mardin Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişikliği Azaltım ve Uyum Eylem Planı (SECAP) ve Yerel İklim Değişikliği Eylem Planı (YİDEP) çalışmalarına start verildi.

        "Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı ile Kadim Şehrimiz Mardin’i Yarınlara Hep Birlikte Taşıyoruz" sloganıyla yürütülen proje kapsamında, Mardin'in enerji tüketimi ve sera gazı envanteri çıkarılacak, ardından kamu kurumları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve vatandaşların katılımıyla çalıştaylar düzenlenecek.

        25 Eylül'de başlatılan süreç 270 gün sürecek. İklim Kanunu kapsamında kurulacak İl İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu, planın hazırlanması, uygulanması ve takibinde etkin rol oynayacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

