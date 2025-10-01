Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de uyuşturucu operasyonlarında 38 şüpheli yakalandı

        Mardin'de uyuşturucu operasyonlarında 38 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 13:10 Güncelleme: 01.10.2025 - 13:10
        Mardin'de uyuşturucu operasyonlarında 38 şüpheli yakalandı
        Mardin'de uyuşturucu operasyonlarında 38 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce il genelinde son 15 günde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

        Operasyonlarda, 27 kilo 314 gram kubar esrar, 676 gram toz esrar, 3 kilo 48 gram skunk, 37 kök Hint keneviri, 21 kök skunk bitkisi, 355 gram bonzai, 2 pompalı tüfek, ruhsatsız tabanca ve 19 fişek ele geçirildi.

        Olaylarla ilgili gözaltına alınan 38 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

