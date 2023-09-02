Derikli çocuklara görsel sanatlar kursu

MARDİN (AA) - Mardin'in Derik ilçesinde çocuklara yönelik görsel sanatlar alanında kurs veriliyor.

Derik Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Evren Çakır'ın talimatıyla ilçede çocuklara yönelik projeler devam ediyor.

Belediye ve Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında Kültür Merkezinde çocuklara yönelik görsel sanatlar kursu veriliyor.

Kursa katılan çocuklar hem eğleniyor hem de öğreniyor.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Çakır, merkezde genç ve çocuklar için birçok etkinlik ve kurs düzenlediklerini, çocuk ve gençlere kapılarının her zaman açık olduğunu dile getirdi.