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        Mardin'de öğrencilere burs, ulaşımda indirim ve ücretsiz yemek imkanı sağlanacak

        Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince, Mardinli öğrencilere burs verilecek, üniversite öğrencilerine yemek desteği ve tüm öğrencilere ulaşımda indirim imkanı sağlanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 13:30 Güncelleme: 07.10.2023 - 14:54
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        Mardin'de öğrencilere burs, ulaşımda indirim ve ücretsiz yemek imkanı sağlanacak
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        Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince, Mardinli öğrencilere burs verilecek, üniversite öğrencilerine yemek desteği ve tüm öğrencilere ulaşımda indirim imkanı sağlanacak.

        Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi'nde öğrencilere verilecek desteklere yönelik düzenlenen programda, öğrencilere faydalı olmak istediklerini söyledi.

        Öğrencilere moral ve güç vermek ve onların mutluluğunu sağlamak istediklerini kaydeden Akkoyun, Mardin'de ikamet eden ihtiyaç sahibi ailelerin il merkezi ya da başka bir kentte öğrenim gören üniversiteli çocuklarının eğitimlerine destek vermek amacıyla 2023-2024 eğitim öğretim yılının birinci döneminde 2 bin 500, ikinci döneminde de 2 bin 500 lira olmak üzere toplam 5 bin lira destek sağlayacaklarını, bundan yaklaşık 12 bin öğrencinin yararlanacağını bildirdi.

        Artuklu Üniversitesinde okuyan öğrencilerin yemekhaneden ücretsiz faydalanması için destekte bulunacaklarını belirten Akkoyun, öğrencilerin üniversite yemekhanesinden ücretsiz faydalanmasını sağlayacaklarını aktardı.

        Öğrencilerin ay boyunca yediği yemek bedellerinin tamamının Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacağını ifade eden Akkoyun, öğrencilerin Mardin Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma araçlarından da cüzi bir bedel karşılığında faydalanmalarını sağlayacaklarını anlattı.

        Akkoyun, "Büyükşehir Belediyemizde hizmet veren toplu taşıma araçlarında Mardinkart sahibi olan ilkokul, ortaokul, lise ve yüksek öğrenim dahil tüm öğrencilerimize 60 biniş 120 lira olmak üzere abonman kart hizmeti başlamıştır. Abonman kart sahibi öğrencilerimiz ilk ay toplu taşıma araçlarından ücretsiz hizmet alacak." ifadelerini kullandı.

        Öğrenci Giysi Yıkama Merkezinin bu yıl da öğrencilere hizmet vereceğine dikkati çeken Akkoyun, bu yıl yaklaşık 4 bin öğrencinin merkezden faydalanmasını beklediklerini belirtti.

        Öğrencilere devlet desteği verdiklerini dile getiren Akkoyun, şöyle konuştu:

        "Bu destekler, öğrencilerimizin daha başarılı olmaları ve rahat öğrenim görmelerini sağlamak için. İnşallah hayırlı ve başarılarına katkı olur. Her alanda Mardin'i daha iyi yerlere getirmek için gayret ediyoruz ve edeceğiz. Gençlerimizi çok seviyoruz. Gençlerimize çok güveniyoruz. Onların hem eğitim hayatlarında başarılı olması hem de sosyal, sportif faaliyetlerden istifade edebilmesi için Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Mardin'imize büyük yatırımlar yapıldı. Bir kısmı da devam ediyor. Gençlerimizin buralardan sonuna kadar istifade etmelerini istiyoruz. Bizler de onlara yardımcı olacağız."

        Daha sonra Akkoyun, Gençlik Merkezi'ni gezerek öğrencilerle bir araya geldi.

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