Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'dan Dünya Engelliler Günü mesajı
Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Akkoyun, mesajında, engelli bireylerin, sanat, siyaset, eğitim, spor ve iş dünyasında elde ettikleri başarılarla kendilerini gururlandırdıklarını belirtti.
Akkoyun, masajında şu ifadelere yer verdi:
"Engelli kardeşlerimizin sosyal hayatta daha çok yer almaları, huzur ve refahlarının artması için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bir gün değil her gün engelli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu bilmelerini istiyorum. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü tebrik ediyorum. Tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir hayat diliyorum."
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