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        Mardin'de belediye kanalizasyon hatlarını yeniliyor

        Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MARSU), merkez Artuklu ilçesinde bir mahallede kanalizasyon şebeke hattını yeniledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 13:28 Güncelleme: 02.01.2024 - 13:38
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        Mardin'de belediye kanalizasyon hatlarını yeniliyor
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        Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MARSU), merkez Artuklu ilçesinde bir mahallede kanalizasyon şebeke hattını yeniledi.

        MARSU'dan yapılan açıklamaya göre, kent genelinde vatandaşlara en iyi hizmetin sunulması için çalışmalar aralıksız sürüyor.

        Bu kapsamda, Artuklu'nun 13 Mart Mahallesi'nde ekonomik ömrünü tamamlayan kanalizasyon şebeke hattı, ekiplerin özverili çalışmasıyla yenilendi.

        Ekipler, gerçekleştirdikleri çalışmada, inşa edilen yerleşim alanlarının altında kalan, hatta ulaşmak için 7 metre derinlikte bir kazı çalışması yapılan, 50 metre uzunluğunda ve 200 milimetre çapındaki kanalizasyon şebeke hattını yeniledi.

        Ekonomik ömrünü tamamlayan kanalizasyon şebeke hattı nedeniyle mağduriyet yaşayan 4 apartmanın sakinleri, MARSU tarafından yapılan çalışma ile sorunun bertaraf edilmesinden dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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